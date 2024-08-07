Выступавшая в России певица набила себе Бандеру на бедре

Певица Наргиз Закирова, которая долгое время работала в России, но с начала войны заняла проукраинскую позицию, засветила красивое тату.
Как написала она на своей странице в Instagram, она была в длительном перелете. Певица также поделилась фотографией, где красуется новое тату. Но тату не простое. Наргиз набила себе портрет борца за украинскую независимость - Степана Бандеру.
Тату на бедре выполнено в черно-красных цветах и Наргиз с удовольствием демонстрирует новый образ.
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Отметим, Наргиз Закирова, которая долгое время работала в России, но с начала войны заняла проукраинскую позицию, не может терпеть, когда в ее страну едут на гастроли артисты-путинисты, типа клоуна Киркорова и путинистки Ирины Дубцовой.
Напомним, ранее Наргиз опубликовала сториз, как проезжая по ночному городу, реагирует на афишу концерта российского певца и путинского лизоблюда Филиппа Киркорова. Наргиз не стала церемониться, и выставила сториз, где "приветствует" артиста на своей земле: "Понаехали, блин [неценз.]".
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