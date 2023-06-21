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"Шваль прется": певица Наргиз мощно отправила восвояси певицу путинистку-Дубцову

Алена Кюпели
21 июня 2023, 20:36 обновлено 21 июня, 20:48
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Певица Наргиз, которую выдворили из России за ее честную позицию, "гоняет" российских певцов со своей родины.
Наргиз Закирова прошлась по Дубцовой
Наргиз Закирова прошлась по Дубцовой / Коллаж Главред, фото из сети

Певица Наргиз Закирова, которая долгое время работала в России, но с начала войны заняла проукраинскую позицию, не может терпеть, когда в ее страну едут на гастроли артисты-путинисты, типа клоуна Киркорова и путинистки Ирины Дубцовой.

Артистка жестко реагирует на их афишы и все ее высказывания становятся публичными в ту же секунду, пишет пропагандистское медиа Стархит.

На этот раз, когда Наргиз увидела афишу Ирины Дубцовой, то пришла в ярость. "Чего вся эта шваль в Ташкент прется?" — разозлилась бывшая фаворитка россиян.

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Что ж, остается дождаться ответа Дубцовой. Как показывает практика, "великая нация" не пропустит выпадов с свой адрес.

Напомним, ранее Наргиз опубликовала сториз, как проезжая по ночному городу, реагирует на афишу концерта российского певца и путинского лизоблюда Филиппа Киркорова. Наргиз не стала церемониться, и выставила сториз, где "приветствует" артиста на своей земле: "Понаехали, блин [неценз.]".

Также, ранее Киркоров не смог пройти мимо и, конечно же, отреагировал на высказывания Наргиз на своей странице в Instagram. "Наргиз, чтобы "блякнуть", даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем вчера еще заискивала и лебезила, и совесть не пригодится", - написал Киркоров.

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