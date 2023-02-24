"До мурашек": певица Наргиз мощно спела "Ой, у лузі червона калина"

Украинцы похвалили Наргиз за ее эмоциональное исполнение важной композиции.

Наргиз Закирова / Instagram

Певица Наргиз Закирова, которая долгое время работала в России, но с начала войны заняла проукраинскую позицию, мощно спела неофициальный гимн Украины с начала полномасштабного вторжения террористической России в Украине - "Ой, у лузі червона калина".

На опубликованном видео в Instagram, Наргиз идет по проезжей части и поет украинскую песню. Она написала дату начала войны и добавила: "Никогда не забыть".

Наргиз / Instagram

Песня в ее исполнении получилась красивой и сильной. И ее не могли не оценить ее фоловеры.

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"Все умные люди на стороне Украины, на стороне правды и добра! Спасибо Наргиз за поддержку Украины, за веру в Победу", "Спасибо! Очень вас любим! Слава Украине!", "Мурашки по коже. Слава Україні", "Дякуємо! З НАМИ ПРАВДА, З НАМИ БОГ", "Обожаю эту песню, выучила ее наизусть и часто пою. От россиянки, замужем за украинцем. Наргиз, спасибо Вам за позицию! И привет из Washington DC", "Та моя ж Ви золота людина! Низький уклін за все!", - написали они.

Напомним, ранее Наргиз, которую из-за проукраинской позиции депортировали на ее родину, в Узбекистан, опубликовала сториз, как проезжая по ночному городу, реагирует на афишу концерта российского певца и путинского лизоблюда Филиппа Киркорова.

Наргиз не стала церемониться, и выставила сториз, где "приветствует" артиста на своей земле: "Понаехали, блин [неценз.]".

Хам и недалекий Киркоров смолчать не смог. Он немедленно отреагировал на высказывания Наргиз. "Наргиз, чтобы "блякнуть", даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем вчера еще заискивала и лебезила, и совесть не пригодится", - написал Киркоров.

Кроме того, певец запостил кусок пропагандистской новости, где самодостаточную Наргиз обвиняют в том, что та стала срываться на коллег из-за депортации.

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