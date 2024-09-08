Выставил вон: молчун Валерий Леонтьев жестоко выгнал родного отца

Молчун Валерий Леонтьев до сих пор жалеет о своем поступке.

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Валерий Леонтьев некрасиво поступил со своим отцом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valera_leontiev/

Российский певец Валерий Леонтьев, который предпочитает молчать о страшном вторжении РФ в Украину и долгое время отсиживался в США, не любит рассказывать и о своей семье.

Как рассказал предатель Украины Игорь Крутой в интервью росСМИ, у молчуна никогда не было теплых отношений с отцом и когда уехал от родителей, то больше с ним не общался. Но однажды, когда певец гастролировал по Дальнему Востоку, отец сам нашел сына и попытался с ним поговорить, но артист выставил его за дверь.

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"Когда он стал Валерием Леонтьевым, к нему где-то на Дальнем Востоке постучали в номер, он открыл. Стоял мужчина и сказал: „Я твой отец". Он сказал ему что-то нелицеприятное и захлопнул дверь. А потом жалел", — рассказал Крутой.

Кто такой Валерий Леонтьев? Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актер; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.

Валерий Леонтьев - последние новости по теме

Отметим, ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев оказался в числе тех, кто в феврале 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, покинул страну-оккупанта. Он осел в Майами, США, где уже много лет живет и работает его жена, и где супруги имеют недвижимость.

А также Лайма Вайкуле в завуалированной форме раскрыла позицию своего коллеги, легендарного певца Валерия Леонтьева по поводу полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины.

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