Борется: композитор Игорь Крутой серьезно болен

Игорь Крутой молчит о зверствах российской армии в Украине / woman.ru

Российский композитор и продюсер Игорь Крутой, который родился в Кировоградской области Украины, внезапно выпал из публичного пространства. Он не просто не отреагировал на военное вторжение в Украину, он надолго исчез из всех социальных сетей.

Впрочем, причину такого поведения раскрыл отец скандального певца Филиппа Киркорова Бедрос. По словам мужчины, которого цитирует российский портал "Блиц", Крутой серьезно болен и активно борется со своим недугом. Кроме того, по словам Киркорова, вместе с ним борется с болезнью и кто-то из его близких. Поэтому в семья у композитора не самое лучшее время.

Он также добавляет, что артист геройски борется со своей болезнью. Киркоров также сказал, что знает диагноз, но озвучивать его не будет.

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Напомним, ранее российский певец-путинист Филипп Киркоров наведался в аннексированном Россией Крыму к раненым оккупантам. Для захватчиков концерт, назвав убийц и насильников украинских женщин и детей "героями".

Российский журналист-оппозиционер Александр Невзоров в своем Telegram-канале решил объяснить поступок Киркорова.