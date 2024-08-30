"Выходит на митинги в поддержку Путина": Слава Демин ошарашил правдой о своей матери

Известный украинский ведущий Слава Демин рассказал, что уже много лет не общается со своей мамой, которая живет в Испании. Как признался Слава, еще с детства у него были напряженные отношения с ней.
Также стало известно, что мама ведущего подала на него в суд, чтобы он платил ей алименты.
"Мы с ней последний раз лицом к лицу общались, если не ошибаюсь, в 2016 году. Телефоном мы несколько раз общались, но это было очень поверхностно. После того, как она назло мне подала на меня в суд на алименты, хотя живет в Испании и там зарабатывает… Я не хочу с ней общаться", -рассказал Демин на своем YouTube-канале.
А еще Слава узнал, что его мама ходит в Испании на митинги в поддержку диктатора Путина и страны- террориста РФ.
"Недавно я узнал, что она, живя в Испании, это не подтвержденная информация, но мне рассказали об этом, что она выходит на митинги в поддержку Путина и России. Для меня это был шок. Она всегда так странно об Украине говорила в последнее время". Но наверняка российская пропаганда на нее очень сильно повлияла там", - отметил ведущий.
Смотрите видео, где Слава Демин рассказал о своей маме:
Кто такой Слава Демин?
Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.
Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.
Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.
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