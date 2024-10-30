"Вы ж мои дорогие": Алла Пугачева не выдержала и обратилась к россиянам - детали

Кратко:
- Алла Пугачева показала новое фото
- Примадонна высказалась насчет сплетен о ней
Российская легендарная певица Алла Пугачева, которая не боится публично осуждать террористическую политику Кремля и уехала с семьей из страны-оккупанта РФ, вышла на связь с поклонниками.
На своей странице в соцсетях Примадонна эмоционально высказалась по поводу слухов о ней, которые распускают российские пропагандисты и артисты-путинисты.
"О-о-о! Вы ж мои дорогие. Какие же вы интересные истории придумываете про нашу семью. Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится", — отметила Пугачева.
Певица не уточнила о каких именно историях идет речь, но в росСМИ каждый день всплывают новости о Пугачевой, которые не имеют никаких доказательств.
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, недавно Главред сообщал, что Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".
А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.
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