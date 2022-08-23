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"Вы в трусах?": с Волочковой произошел конфуз в суде

23 августа 2022, 02:42

Анастасию Волочкову вновь подняли на смех ее же поклонники.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова попала впросак и стала посмешищем в сети.

На своей страничке в Instagram она сообщила, что пришла в суд, но заседания так и не началось, поскольку здание заминировали.

"Приехала я в суд, а его заминировали. Очень переживаю за сотрудников", - сообщила Волочкова.

Это ей не помешало дать комментарии СМИ.

"Это сотрудники суда деру дали, потому что Настя уже за...ла всех своими скандалами и недалекостью", "Вечно в судах. Вы со всеми судитесь всегда? Ни у кого столько судов не видела и не слышала", "Анастасия, для чего Вы выставляете себя каждый раз посмешищем?","Никак не разгляжу. Вы в трусах?" - писали в комментариях под постом.

Напомним, ранее российская балерина и певица Анастасия Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

Также мы показывали, что Волочкова поразила поклонников исхудавшим видом. Многие связывают это со злоупотреблением алкоголя.

Больше позора Волочковой:

Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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