"Вы в трусах?": с Волочковой произошел конфуз в суде

Анастасию Волочкову вновь подняли на смех ее же поклонники.
Российская балерина Анастасия Волочкова попала впросак и стала посмешищем в сети.
На своей страничке в Instagram она сообщила, что пришла в суд, но заседания так и не началось, поскольку здание заминировали.
"Приехала я в суд, а его заминировали. Очень переживаю за сотрудников", - сообщила Волочкова.
Это ей не помешало дать комментарии СМИ.
"Это сотрудники суда деру дали, потому что Настя уже за...ла всех своими скандалами и недалекостью", "Вечно в судах. Вы со всеми судитесь всегда? Ни у кого столько судов не видела и не слышала", "Анастасия, для чего Вы выставляете себя каждый раз посмешищем?","Никак не разгляжу. Вы в трусах?" - писали в комментариях под постом.
Напомним, ранее российская балерина и певица Анастасия Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.
Также мы показывали, что Волочкова поразила поклонников исхудавшим видом. Многие связывают это со злоупотреблением алкоголя.
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