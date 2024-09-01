"Вы сумасшедшие": Klavdia Petrivna полностью засветила лицо без очков и масок

Инкогнито-певица Klavdia Petrivna, которая около года скрывала свою личность, наконец-то открылась своим поклонникам - под эпатажными луками, в которых всегда особое внимание уделялось тому, чтобы скрыть ее лицо, оказалась 18-летняя певица Соломия Опрышко. От звезды TikTok, которая стала популярное благодаря каверам, Клавдия Петровна превратилась в украинском шоу-бизнеса в открытие №1.
30 и 31 августа у юной артистки состоялись первые концерты во Дворце спорта Украины. Она без проблем дважды собрала огромны зал, и решила поблагодарить поклонников за их преданность - показать свое настоящее лицо.
Так 30 августа Опрышко появилась на сцене в солнцезащитных очках без привычных масок. Тогда фанаты убедились, что на сцене Соломия.
Во время второго сольного концерта Клавдия Петровна настолько осмелела, что показала свое лицо полностью во время выступления с одним из ее главных хитов "Я тобі брехала". Видео появилось на официальной странице артистки в Instagram.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
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