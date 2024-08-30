"Все в экстазе": Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо - имя певицы

Самая таинственная украинская певицы Klavdia Petrivna, которая долгое время не показывала свое лицо, впервые сняла свои фирменные маску и широкую шляпу.
В Telegram-канале "Музвар" уже опубликовали видео выступления артистки.
Певица предстала перед зрителями в белом костюме с распущенными волосами, образ она дополнила очками с декором.
"У нас в стране две звезды, которые снимают головной убор, и все в экстазе. Верка Сердючка и Klavdia Petrivna", – пошутила в Telegram.
Смотрите видео, где Klavdia Petrivna показала свое лицо:
Кто такая Клавдия Петровна?
Klavdia Petrivna (укр. Клавдия Петровна) - украинская певица, автор песен и музыкант, которая скрывает свою личность.
Приобрела быструю популярность в социальной сети TikTok.
Ее треки набирают миллионы прослушиваний на YouTube и стриминговых сервисах.
В начале 2024 года возглавила чарты украинских радиостанций с песней "Найди меня", пишет Википедия.
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