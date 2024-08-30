"Все в экстазе": Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо - имя певицы

Теперь украинцы знают, что Klavdia Petrivna – это Соломия Опрышко.

https://stars.glavred.info/vse-v-ekstaze-klavdia-petrivna-vpervye-pokazala-svoe-lico-imya-pevicy-10593005.html Ссылка скопирована

Klavdia Petrivna вперше засвітила обличчя / колаж: Главред, фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Самая таинственная украинская певицы Klavdia Petrivna, которая долгое время не показывала свое лицо, впервые сняла свои фирменные маску и широкую шляпу.

В Telegram-канале "Музвар" уже опубликовали видео выступления артистки.

видео дня

Певица предстала перед зрителями в белом костюме с распущенными волосами, образ она дополнила очками с декором.

"У нас в стране две звезды, которые снимают головной убор, и все в экстазе. Верка Сердючка и Klavdia Petrivna", – пошутила в Telegram.

Смотрите видео, где Klavdia Petrivna показала свое лицо:

Klavdia Petrivna показалась без маски / фото: скрин t.me/muzvar_ua

Кто такая Клавдия Петровна? Klavdia Petrivna (укр. Клавдия Петровна) - украинская певица, автор песен и музыкант, которая скрывает свою личность. Приобрела быструю популярность в социальной сети TikTok. Ее треки набирают миллионы прослушиваний на YouTube и стриминговых сервисах. В начале 2024 года возглавила чарты украинских радиостанций с песней "Найди меня", пишет Википедия.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, россияне не довольны, что братья Меладзе сфотографировались с Егором Бортником. Как заявил российский общественный деятель Вадим Манукян, Меладзе таким образом уничтожили свою карьеру в РФ окончательно.

А также внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров, который выехал жить в США, но, видимо, вернулся в страну-террориста Россию, превысил скорость, за что и получил штраф. Байсаров неоднократно нарушал правила дорожного движения и его уже пять раз штрафовали за превышение скорости в Москве, но он все оплатил.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред