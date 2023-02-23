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"Вся вульгарная и толстая": Ларису Долину публично унизил бывший муж

23 февраля 2023, 21:43
О том, какой она была путинистка Лариса Долина на заре своей карьеры, проболтался ее первый муж.
Лариса Долина
Лариса Долина / nstagram.com/larisa.dolina.official

Российская певица Лариса Долина, которая отказалась выступить против войны в Украине и поддержала диктатора Владимира Путина, подверглась критике.

Когда-то будущая звезда России Долина была совсем другой. Вот какую информацию о себе артистка предпочла бы скрыть.

О том, какой она была на заре карьеры, проболтался ее первый муж. Музыкант Анатолий Миончинский вылил ушат грязи на бывшую жену.

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"Лариса не стеснялась своего веса, такая вся вульгарная, в декольте, полуголая, толстая. Вот чем она меня зацепила. Справку о восьмилетнем образовании ей купила мама. Два экзамена в Гнесинку сдавал за нее я. Лариска безумно талантлива, но однозначна! На сцене она певица, а приходит домой — она никакая", - заявил экс-муж Жолиной, передает kp.ru.

Ранее писали, что певица Лариса Долина устроила "жаркие" танцы на Мальдивах. Накануне 67-летняя Долина заявила, что хочет хорошенько отдохну на море. Путинистка сбежала из России на Мальдивы и нарядилась не по возрасту.

Кроме того, несколько недель назад, Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя певица заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

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