"Всем свойственно ошибаться": Егорова попросила прощения у украинцев за любовь к Путину

Егорова попросила прощения у украинцев за любовь к Путину / скриншот

Скандальная ведущая Снежана Егорова, которая до войны засыпала Путина комплиментами, называла его "героем нашего времени", теперь извинилась перед украинцами.

Она призналась, что "все года велась на российскую информацию".

"Поддавалась дезе русских и считала, что они вменяемые люди. Я всегда была уверена, что не могу ошибаться и для меня все очевидно. Но сейчас вижу обратное и знаю теперь, что они заливают кровью мирные города и начнут убивать гражданских. Это просто жесть", - написала ведущая в своем Telegram-канале.

Егорова решила попросить прощения перед украинцами за свою позицию в отношении России и Путина.

"Но всем свойственно ошибаться. И вот наконец-то до меня дошло. Украинцы! Я надеюсь, это все скоро закончится. Россия скоро расстреляют весь боезапас и наконец-то наступит тишина. Я надеюсь, что все решится быстро. Я не привыкла извиняться, но сегодня хочу это сделать! Простите за то, что я поддержала агрессию! Простите за то, что была слепой и глухой! Простите за то, что была пособницей убийств, хаоса и паники! Я стою на коленях перед всем украинским народом!", - подытожила Егорова.

Напомним, ранее телеведущая канала 1+1 Стася Ровинская, дочь Снежаны Егоровой с нецензурной лексикой обратилась к своей матери из-за войны в Украине. Она просто послала ее в комментариях и попросила подписчиков пожаловаться на Ютуб-канал матери, которая занимает пророссийскую позицию.

Читайте такжеСнежана Егорова влипла в новый скандал из-за Путина и ЖириновскогоТакже ранее Снежана Егорова поддержала Путина и назвала украинцев "частью славянского братства".

Актрису поддержала украинский режиссер Оксана Байрак. Она назвала Егорову "здравомыслящим человеком", а тех, кто ее раскритиковал, - "сворой гиен".

Спустя немного времени Егорова снова угодила в скандал из-за своей симпатии к Путину, которого назвала "героем нашего времени".

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