УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Всем свойственно ошибаться": Егорова попросила прощения у украинцев за любовь к Путину

16 марта 2022, 13:09

Скандальная ведущая отреклась от заявлений о России.

Егорова попросила прощения у украинцев за любовь к Путину / скриншот

Скандальная ведущая Снежана Егорова, которая до войны засыпала Путина комплиментами, называла его "героем нашего времени", теперь извинилась перед украинцами.

Она призналась, что "все года велась на российскую информацию".

"Поддавалась дезе русских и считала, что они вменяемые люди. Я всегда была уверена, что не могу ошибаться и для меня все очевидно. Но сейчас вижу обратное и знаю теперь, что они заливают кровью мирные города и начнут убивать гражданских. Это просто жесть", - написала ведущая в своем Telegram-канале.

Егорова решила попросить прощения перед украинцами за свою позицию в отношении России и Путина.

"Но всем свойственно ошибаться. И вот наконец-то до меня дошло. Украинцы! Я надеюсь, это все скоро закончится. Россия скоро расстреляют весь боезапас и наконец-то наступит тишина. Я надеюсь, что все решится быстро. Я не привыкла извиняться, но сегодня хочу это сделать! Простите за то, что я поддержала агрессию! Простите за то, что была слепой и глухой! Простите за то, что была пособницей убийств, хаоса и паники! Я стою на коленях перед всем украинским народом!", - подытожила Егорова.

Напомним, ранее телеведущая канала 1+1 Стася Ровинская, дочь Снежаны Егоровой с нецензурной лексикой обратилась к своей матери из-за войны в Украине. Она просто послала ее в комментариях и попросила подписчиков пожаловаться на Ютуб-канал матери, которая занимает пророссийскую позицию.

Читайте такжеСнежана Егорова влипла в новый скандал из-за Путина и ЖириновскогоТакже ранее Снежана Егорова поддержала Путина и назвала украинцев "частью славянского братства".

Актрису поддержала украинский режиссер Оксана Байрак. Она назвала Егорову "здравомыслящим человеком", а тех, кто ее раскритиковал, - "сворой гиен".

Спустя немного времени Егорова снова угодила в скандал из-за своей симпатии к Путину, которого назвала "героем нашего времени".

Читайте также:

viber
война в Украине Снежана Егорова Владимир Путин
Реклама
Популярное
Когда завершится война: астролог составила гороскоп для УкраиныКогда завершится война: астролог составила гороскоп для Украины Россияне, добро пожаловать назад в СССРРоссияне, добро пожаловать назад в СССР Бутусов рассказал, когда и чем закончится война в УкраинеБутусов рассказал, когда и чем закончится война в Украине Мощный взрыв и пожар в Киеве: оккупанты запустили ракету в жилой домМощный взрыв и пожар в Киеве: оккупанты запустили ракету в жилой дом Дуда не исключил вмешательство НАТО в войну РФ с Украиной и назвал условиеДуда не исключил вмешательство НАТО в войну РФ с Украиной и назвал условие

Последние новости

13:32

Как избавится от стресса во время войны: врач-гастроэнтеролог назвала лучшие продукты

13:17

Европейцы хотят видеть Украину в ЕС, но только не немедленно - Politico

13:09

"Всем свойственно ошибаться": Егорова попросила прощения у украинцев за любовь к Путину

13:08

Украину ждет судьба Израиля: Жданов объяснил, почему нейтральный статус Киева – это самоубийство

12:53

На Хмельнитчине микроавтобус с беженцами попал в ДТП: много погибших и раненых

Реклама
12:52

В Украине ликвидировали около тысячи "кадыровцев"Видео

12:43

"Только бой решит, кто победил": эксперт объяснил, почему встреча Зеленского и Путина не имеет смысла

12:25

Приметы на 17 марта: что нельзя делать и как уберечь дом от бедыВидео

12:18

5 причин того, почему Китай не станет жертвовать собой ради Путинамнение

12:12

Увидели дно Черного моря: ПВО Украины сбили два истребителя РФ Су-30см возле Одессы

11:43

"Российский народ мне не жалко": Панин рассказал о будущем РФ, извинившись перед УкраинойВидео

11:31

ВСУ провели контратаку под Киевом: бои шли всю ночь, множество техники врага уничтожено

11:31

Когда закончится война, победит ли Украина и вернет ли Крым - прогноз астролога

11:28

Оккупанты из РФ не могут ни наступать, ни удерживать захваченные территории - британская разведка

11:09

Прокуроры Харьковской области усилили сотрудничество со всеми органами правопорядка

11:05

Старуха у разбитого корыта: как Запад принуждает Россию к смене правящих элитмнение

10:50

Галкин поплатился за поддержку Украины в войне с Россией: Данилко сообщил подробности

10:47

НАТО не закроет небо, но Украина получит самолеты и ПВО - США

10:42

Гороскоп на 16 марта 2022 года: астролог рассказала, что нужно делать в 21-й день войны в Украине

10:37

Подоляк об успехах Украины: ВСУ пошли в контрнаступление, а в Кремле начали искать союзников

Реклама
10:37

Гороскоп на завтра, 17 марта 2022: Львам – знаки судьбы, Овнам – опасность на дороге

10:15

Олигархи превратились в прислугу: в МВД рассказали, свергнет ли Путина ближайшее окружение

10:11

"Поехали на концерт к Кобзону": ВСУ ликвидировали 10 представителей высшего командования России

09:40

"Соедините российскую Еву Браун с ее фюрером": любовницу Путина требуют депортировать из Швейцарии

09:24

Как спасти свою жизнь при ракетном ударе: основные правила

09:11

Небо стран Европы для российских пассажирских самолетов закрылось окончательно – решение EASA

08:57

Есть только один способ: премьер Британии рассказал, как остановить Путина

08:40

"Все молитвы об Украине": Брежнева рассказала, как переживает происходящее на родине

08:37

Почему Россию ждет распад и бойня, как в 1917-ммнение

08:10

Ракетный обстрел Киева: в жилой многоэтажке произошел обвал и пожар, есть пострадавшиеФото

08:09

Дмитрий Гордон метко высмеял "овцепаса" Путина

07:43

Мощные взрывы в Киеве: утром 16 марта оккупанты обстреляли столицу, осколки попали в жилой дом

07:41

"Поверьте, у них всех есть мозги": Кондратюк высказался о позорном поведении российских звезд

07:39

21-й день войны в Украине: ВСУ перешли в контрнаступление - свежие данные Генштаба

07:00

Куда можно спрятаться, если рядом с вами нет бомбоубежища

06:54

Сколько можно хранить овощи – полезная памятка хозяйкам

06:50

Вторжение России захлебывается, через две недели наступит кульминационная точка – The Daily Mail

06:43

Как изменились цели и задачи России относительно Украинымнение

06:30

"Больной психопат!": польский хит о Путине "взорвал" мировые чарты - его напевает весь мирВидео

06:11

Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника

Реклама
05:47

Планы Кремля захватить Киев "не реализуются никогда" - КличкоВидео

05:22

Война в Украине входит в самую опасную фазу: Волкер назвал причину

04:58

Россия вместо Байдена ввела санкции против его умершего отца

04:37

Ночью в Харькове прогремел мощный взрывВидео

03:30

В ФРГ показали видео, как солдаты РФ застрелили украинца с поднятыми рукамиВидео

02:50

Мощный удар с большой дистанции: корабли РФ обстреляли берег Одесской областиВидео

02:24

Зеленский предупредил оккупантов: РФ закончит войну позором, бедностью и изоляциейВидео

01:53

Врага бьют в воздухе и на земле: РФ за сутки потеряла в Украине 3 самолета и 8 вертолетовВидео

01:22

ВСУ уничтожили 40% войск РФ: оккупанты получили по зубам на ДонбассеВидео

01:00

Наталья Могилевская переделала свой хит Місяць в молитву о прекращении войны

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять