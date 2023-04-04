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Все раскрыла одна маленькая деталь: принц Гарри случайно выдал настоящее отношение его семьи к Маркл

4 апреля 2023, 21:49
Недавно герцог Сассекский рассказывал о том, как его семья решала вопрос о женитьбе на Маркл.
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / ua.depositphotos.com

Каждое слово и выходки известных супругов Меган Маркл и принца Гарри разбирают чуть ли не по буквам.

Все интервью разлетаются на цитаты и их словам анализируют различные эксперты. В этот раз в старом интервью четы решили покопаться специалисты по языку тела.

Недавно герцог Сассекский рассказывал о том, как его семья решала вопрос о женитьбе на Маркл. Принц не признался в том, что его выбор не одобрили, однако жесты и мимика выдали правду.

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По словам эксперта Джуди Джеймс, когда заходит речь об отношениях с королем Чарльзом III или принцем Уильямом, скандальный монарх делает паузу, трогает руками лицо и переводит взгляд вниз.

"Таким образом он пытается как будто спрятаться и избежать неправильного ответа", - говорится в сообщении издания Express.

Недавно Букингемский дворец буквально попал под волну цунами. Всему виной - книга откровений младшего сына теперь уже Короля Чарльза и погибшей принцессы Дианы - принца Гарри.

В своей книге "Запасной", которая поступила в продажу 10 января, Гарри шокировал откровениями не только о личной жизни, а и о бытие всего королевского Дворца.

В частности, принц Гарри подробно описал бурное рандеву с Меган Маркл с первых дней их отношений.

38-летний герцог Сассекский вспомнил встречу с 41-летней актрисой в отеле Soho House в Лондоне в годовщину смерти его мамы, принцессы Дианы, почти через два месяца после того, как они начали встречаться.

Кроме того, герцог Сассекский рассказал, как однажды он вместе с Уильямом выступил против отца, который всячески пытался опорочить честь наследников.

Как оказалось, в 2019 году Чарльз III подбрасывал в прессу неприглядные истории о своих сыновьях. Таким образом он пытался выглядеть лучше в глазах британцев.

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