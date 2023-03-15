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Стало известно, что натворили Меган Маркл и Гарри в ночь после свадьбы

15 марта 2023, 21:02
Во время свадьбы Меган и Гарри поначалу все шло нормально - церемония венчания в часовне Виндзорского замка не вызывала вопросов.
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / instagram.com/clarencehouse

Принц Гарри и Меган Маркл, несмотря на многочисленные скандалы и страдания, счастливы вместе уже более пяти лет.

За это время скандальная парочка успела не единожды запятнать репутацию. Чего только стоит выпуск сериала от Netflix, мемуары и прочие громкие заявления.

На фоне скандального сериала на Netflix и мемуарах Гарри, неожиданно вскрылись подробности бурного прошлого супругов.

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Выяснилось, что они "чудили" еще в далеком 2018 году, когда их брак находился на начальной стадии.

Во время свадьбы Меган и Гарри поначалу все шло нормально - церемония венчания в часовне Виндзорского замка не вызывала вопросов. Однако самое интересное случилось позже во Фрогмор-хаусе.

"Это была огромная танцевальная вечеринка, все были в восторге. Просто веселая ночь, и никто не скучал", - поделился источник, пишет People.

Недавно Букингемский дворец буквально попал под волну цунами. Всему виной - книга откровений младшего сына теперь уже Короля Чарльза и погибшей принцессы Дианы - принца Гарри.

В своей книге "Запасной", которая поступила в продажу 10 января, Гарри шокировал откровениями не только о личной жизни, а и о бытие всего королевского Дворца.

В частности, принц Гарри подробно описал бурное рандеву с Меган Маркл с первых дней их отношений.

38-летний герцог Сассекский вспомнил встречу с 41-летней актрисой в отеле Soho House в Лондоне в годовщину смерти его мамы, принцессы Дианы, почти через два месяца после того, как они начали встречаться.

Кроме того, герцог Сассекский рассказал, как однажды он вместе с Уильямом выступил против отца, который всячески пытался опорочить честь наследников.

Как оказалось, в 2019 году Чарльз III подбрасывал в прессу неприглядные истории о своих сыновьях. Таким образом он пытался выглядеть лучше в глазах британцев.

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