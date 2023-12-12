УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Враги сожгли родную хату: Иво Бобул посетовал, как в Крыму спалили его дом

Дмитрий Видоменко
12 декабря 2023, 22:28
Иво Бобул признался, какая сумма ему нужна в месяц для жизни и рассказал, что его дом в оккупированном Крыму сожгли.
Бобул
Иво Бобул рассказал печальную историю / коллаж Главред, фото УНИАН

Популярный в 80-е и 90-е годы эстрадный певец Иво Бобул (в последние пару лет часто оказывавшийся в эпицентре всяческих скандалов) посетовал на свою небольшую пенсию в интервью шоумену Славе Демину.

"Любой человек зависит от денег. Если нет денег, то с тобой никто говорить не будет", — отметил артист.

"Вы состоятельный человек?", — немедленно спросил Демин.

видео дня

"Нет, я нормальный. Средний человек. В других странах такие артисты очень состоятельны. У нас просто никогда не ценили талант. Ой, за пенсию не говори. Мне стыдно. За все звания 5000 гривен моя пенсия ", — сказал Бобул.

Кроме того, певец посетовал, что во временно оккупированном россиянами Крыму сожгли его дом для отдыха.

"Он полностью сгорел. После 2014 сожгли. Показали уже, как он горит", — признался Бобул.

Напомним, весной 2023 года сексистский скандал разгорелся во время интервью, которое Эмма Антонюк брала у Бобула для своего YouTube-проекта. Разговор почти сразу пошел на повышенных тонах - особенно насчет роли женщины в обществе.

В конце концов Антонюк напрямую спросила у певца, считает ли он себя сексистом.

"Нет, это что-то такое обидное. Сексот, сексист. Нет, солнце мое, я сейчас встану и уйду. Мы начали говорить о чем-то, ты начинаешь давить своей терминологией, которую я не понимаю. Пусть я не понимаю, пусть я глупый. Я говорю тебе жизненные вещи. Я прожил 69 лет. Тебе 32 года, и ты меня начинаешь учить. Не надо макать меня в унитаз. Все, до свидания", - заявил артист.

Затем появилось якобы извинение Бобула за свое поведение. Однако сразу после этого у певца заявили, что он не просил прощения – просто его страницу в соцсетях кто-то взломал и написал пост от его имени. А певец, мол, не видит за собой вины за сказанное.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Иво Бобул новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

США не смогут утвердить помощь до Рождества - лидер республиканцев после встречи с Зеленским

США не смогут утвердить помощь до Рождества - лидер республиканцев после встречи с Зеленским

22:27 Украина
Зеленский встретился с Байденом и рассказал о выделении новой помощи от США

Зеленский встретился с Байденом и рассказал о выделении новой помощи от США

21:50 Политика
"Нет понятной стратегии": в США объяснили, почему не выделяют помощь Украине

"Нет понятной стратегии": в США объяснили, почему не выделяют помощь Украине

20:42 Политика
Все главные новости

Последние новости

22:54

Впервые после смерти мужа: мрачную Сандру Буллок подловили папарацци

22:28

Враги сожгли родную хату: Иво Бобул посетовал, как в Крыму спалили его дом

22:27

США не смогут утвердить помощь до Рождества - лидер республиканцев после встречи с Зеленским

22:25

Там полигон по уничтожению: эксперт рассказал о ситуации под Бахмутом

22:19

Тома Круза подловили за ласками с дочерью депутата Госдумы террористической РФ

Украина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал МаломужУкраина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал Маломуж
21:50

Зеленский встретился с Байденом и рассказал о выделении новой помощи от США

21:38

На фронте погиб один из создателей "Захара Беркута" и "Киборгов" Руслан Володин

21:25

"Лежу ровно": победительница "Евровидения" опубликовала фото из больницы

21:13

Венгры Закарпатья написали письмо Орбану о вступлении Украины в ЕС: тот ответил

Реклама
21:07

Лунный календарь 13 декабря 2023: день, когда появляется возможность достичь желаемого

20:51

Французский писатель Фредерик Бегбедер арестован по подозрению в изнасиловании

20:42

"Нет понятной стратегии": в США объяснили, почему не выделяют помощь Украине

20:26

90% армии: США опубликовали секретные данные о погибших оккупантах

20:20

Скрытый тандем Залужного и Порошенко?мнение

20:03

Правила ухода на пенсию ужесточат: кому из украинцев грозят проблемы

20:00

Выворачивать или нет: как правильно загружать вещи в стиральную машинку

19:49

Отставка Залужного и Наева: в Минобороны разъяснили ситуацию

19:23

Синоптики объявили штормовое предупреждение: Украину будет засыпать снегом

19:16

Закручивают гайки: в Ирландии ужесточают льготы для беженцев

19:15

"Сначала - духовность, затем – оружие и бомбы": звезда "Довбуша" призвал полностью запретить русский язык

Реклама
19:12

Гороскоп на завтра 13 декабря 2023: Раку - проблемы со здоровьем, Весам - мало любви

19:00

Оля Цибульская попала в скандал из-за разрушенной оккупантами квартиры в ИрпенеВидео

18:59

Они предали Украину: топ звезд-запроданцев, гастролирующих в России

18:32

Встреча была "очень продуктивной": первые подробности визита Зеленского в США

18:11

Украина может остаться без помощи США уже через три недели: все подробности

18:03

Чем заставить волосы расти: эти простые советы помогут получить хорошую шевелюруВидео

18:00

Не усохнет до весны: как сохранить чеснок даже в квартире

17:58

Женщина намазала ржавый слив томатным соусом: результат сразил ее наповал

17:55

Евгений Карась. "Все плохо, зрада, отступление..." Хватит ныть!Видеоблоги

17:48

Час без связи - огромные убытки: нардеп о последствиях атаки на "Киевстар"

17:21

Помощь США для Украины: в Белом доме сделали важное заявление

17:20

Россия нацелилась на еще один город под Бахмутом: его потеря изменит ход боев - OSINT

17:00

Какой водой нужно умыться 14 декабря, чтобы стать здоровым: приметы и запреты

16:50

"Ситуация сложная": россияне собрали почти полмиллиона солдат и перешли в наступление

16:37

Купянск: что нужно знать о наступлении оккупантовмнение

16:21

Проблемы с сигналами о тревогах и "лежащие" терминалы: что известно о сбое в "Киевстаре" из-за кибератаки врагов

16:20

Оккупанты давят на Бахмут: перебрасывают дополнительные резервы на фронт - Сидорин

16:01

"Людей им не жалко": в ВСУ раскрыли детали массированного наступления россиян

16:00

"Авдеевку не сдадим": генерал-разведчик назвал год коренного перелома в войне

15:59

Украинские хакеры "положили" всю РФ: Кремль потерял контроль над налогами и сборами

Реклама
15:58

Словакия резко передумала: не будет блокировать переговоры ЕС-Украина

15:54

Хотят ли украинцы продолжать бороться против России: результаты опроса

15:40

Больше половины украинцев готовы бороться с РФ даже без помощи Запада - опрос

15:35

В спортклубе Порошенко "5 элемент" будут объявлять "санитарный перерыв" и звонить нардепам после появления ТЦК

15:30

Курс доллара идет на спад: эксперт спрогнозировал, что с ним будет до конца года

15:24

Тоня Матвиенко рассказала, почему похудела на 10 килограмм

15:20

10 признаков того, что вы стары: врач рассказала, как остановить старение

15:17

Церковный праздник 13 декабря: почему сквернословие может обратится проблемами со здоровьем

15:05

Кто из украинцев может платить за коммуналку вполовину меньше: ответ Пенсионного

14:58

Это самый нашумевший салат Нежность: рецепт закуски на Новый год 2024

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять