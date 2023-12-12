Враги сожгли родную хату: Иво Бобул посетовал, как в Крыму спалили его дом

Иво Бобул признался, какая сумма ему нужна в месяц для жизни и рассказал, что его дом в оккупированном Крыму сожгли.

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Иво Бобул рассказал печальную историю / коллаж Главред, фото УНИАН

Популярный в 80-е и 90-е годы эстрадный певец Иво Бобул (в последние пару лет часто оказывавшийся в эпицентре всяческих скандалов) посетовал на свою небольшую пенсию в интервью шоумену Славе Демину.

"Любой человек зависит от денег. Если нет денег, то с тобой никто говорить не будет", — отметил артист.

"Вы состоятельный человек?", — немедленно спросил Демин.

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"Нет, я нормальный. Средний человек. В других странах такие артисты очень состоятельны. У нас просто никогда не ценили талант. Ой, за пенсию не говори. Мне стыдно. За все звания 5000 гривен моя пенсия ", — сказал Бобул.

Кроме того, певец посетовал, что во временно оккупированном россиянами Крыму сожгли его дом для отдыха.

"Он полностью сгорел. После 2014 сожгли. Показали уже, как он горит", — признался Бобул.

Напомним, весной 2023 года сексистский скандал разгорелся во время интервью, которое Эмма Антонюк брала у Бобула для своего YouTube-проекта. Разговор почти сразу пошел на повышенных тонах - особенно насчет роли женщины в обществе.

В конце концов Антонюк напрямую спросила у певца, считает ли он себя сексистом.

"Нет, это что-то такое обидное. Сексот, сексист. Нет, солнце мое, я сейчас встану и уйду. Мы начали говорить о чем-то, ты начинаешь давить своей терминологией, которую я не понимаю. Пусть я не понимаю, пусть я глупый. Я говорю тебе жизненные вещи. Я прожил 69 лет. Тебе 32 года, и ты меня начинаешь учить. Не надо макать меня в унитаз. Все, до свидания", - заявил артист.

Затем появилось якобы извинение Бобула за свое поведение. Однако сразу после этого у певца заявили, что он не просил прощения – просто его страницу в соцсетях кто-то взломал и написал пост от его имени. А певец, мол, не видит за собой вины за сказанное.

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