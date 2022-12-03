Впервые с 1981 года: Леонтьев внезапно отказался от выступлений в России

Валерий Леонтьев живет в США уже 30 лет, хоть раньше и приезжал в Россию.
Российский певец Валерий Леонтьев отказался петь на новогодних развлекательных программах и концертах в России.
Кроме Леонтьева на "Песне года" не споют София Ротару и Валерий Меладзе - их попросту не позвали.
Дело в том, что Леонтьев живет в США уже 30 лет, хоть раньше и приезжал в Россию. Судя по всему, жизнь на две страны для него закончилась. Знаково, что это будет впервые с 1981 года, когда Леонтьев не выступит на "Песне года".
В последние несколько месяцев журналисты не раз интересовались у директора Леонтьева его планами и графиком выступлений. Однако ответ был всегда один.
Ранее муж путинистки и любительницы "русского мира" Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, напугал своих поклонников свежим фото.
В частности, муж Королевой, которого его собственная теща публично признала фекалиями, показался совершенно непохожим на себя.
Также сообщалось, что певица Алла Пугачева, которая недавно вернулась в Россию из Израиля, стала жертвой пластической хирургии. По крайней мере так считает российский пластический хирург Александр Вдовин. Он считает, что у звезды наблюдаются серьезные проблемы с лицом - асимметрия в скуловой зоне.
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