Возвращение блудной дочери: Maruv сделала первое официальное заявления с начала войны в Украине

Марув обратилась к поклонникам впервые с начала полномасштабной войны в Украине / instagram.com/maruvofficial

Украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv, с начала полномасштабной войны в Украине полностью исчезла с информационного пространства.

Более того - поклонники не услышали от нее ни антивоенных заявлений, ни каких-либо действий на информационном и музыкальном фронтах, которые заняли многие отечественные знаменитости.

Впрочем, этому мало кто был удивлен - Корсун активно строила карьеру в РФ, нелестно высказывалась об украинском шоу-бизнесе, а в начале войны сделала робкую попытку занять позицию "артист вне политики", так как находилась на поздних сроках беременности.

Сегодня, когда идет уже 9 месяц полномасштабной войны в Украине, она впервые вышла на связь. Ожидаемо, без каких-либо упоминаний о страданиях ее народа.

На своей странице в Instagram она опубликовала достаточно сухой пост на английском языке следующего содержания: "Привет всем. С Марув все окей. Сейчас она в безопасном месте с ее семьей и ребенком. Спасибо всем тем, кто переживал за нее".

Марув обратилась к поклонникам впервые с начала полномасштабной войны в Украине / instagram.com/maruvofficial

Ранее предательница Лорак "вышла из спячки" и сообщила о выпуске новой песни на русском языке. О войне в Украине она продолжает молчать, однако уже и в РФ на нее стали косо смотреть.

Неугодной ни в РФ, ни в Украине также оказалась и режиссер и телеведущая Жанна Бадоева, известная благодаря украинскому тревел-шоу Орел и Решка. Ее не желают видеть на российском телевидении из-за украинского паспорта.

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