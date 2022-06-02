В Киеве: фото беременной Maruv на инвалидной коляске попало в сеть

Maruv выгнали из россии? / instagram.com/maruvofficial

Украинскую певицу Анна Корсун, которая больше известна как Maruv, заметили в одной из частных клиник столицы.

Как сообщает телеканал СТБ, Maruv молчит о том, что россия напала на Украину. После 24 февраля певица даже словом не обмолвилась о том, что в ее стране идет война. Позже даже телеведущая Катерина Осадчая послала Корсун в известном направлении.

В общем, Анна живет и строит карьеру в РФ. А еще совсем недавно она дала интервью о беременности российскому журналу Hello.ru. Именно такая информация появилась на страницах российского издания в Instagram.

Читайте также"Отдай украинский паспорт": Осадчая послала MARUV вслед за русским военным кораблем

"Жить в эпоху перемен – вызов для тела и духа. На протяжении всей своей жизни Анна этот вызов с уверенностью принимает", - таково предисловие к интервью Анне Корсун российскому глянцу. Странно, что певица соглашается с интервью в стране, которая уничтожает наши города и убивает мирное население.

Теперь молчание певицы вообще не имеет никаких оправданий. Пресловутое "боялась" больше не актуально, ведь певица находится в Киеве. Что ж, видимо, это таки позиция.

Напомним, украинский продюсер, шоумен и телеведущий Игорь Кондратюк жестко осудил артистов украинского происхождения, которые после 2014 года продолжили сотрудничать с российской эстрадой. Он поддерживает идею о том, чтобы лишить их всех званий и почестей, которые предоставила им Украина. По мнению шоумена, все, кто выступал в РФ последние восемь лет своей деятельностью спонсировали российскую армию, которая сейчас бомбит мирных жителей на Украине.

Особенно досталось опальным артисткам - Марув и Светлане Лободе.