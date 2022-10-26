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Сожгла все мосты: Жанну Бадоеву требуют уволить с главного пропагандистского канала РФ

26 октября 2022, 16:21

Страна-террорист сочла ведущую недостойной развлекать свой бездумный народец.

Жанна Бадоева
Жанна Бадоева может потерять работу на главном рашистском канале / instagram.com/zhanna_badoeva

Режиссер и телеведущая, известная благодаря украинскому тревел-шоу Орел и Решка, Жанна Бадоева в Украине воспринимается негативно из-за ее умалчивания о войне в стране, в которой она росла и строила карьеру долгие годы.

Между тем, чтобы воспользоваться своим медиавлиянием, чтобы привлечь внимание общественности к агрессивному вторжению РФ в Украину, и продолжать греть руки у огонька страны-террориста, Бадоева выбрала второе.

Недавно на главном пропагандистском канале РФ возобновилась трансляция нового шоу о путешествиях с участием Бадоевой. Иронично, но это возвращение на экраны отрицательно восприняли и в Украине (по очевидным причинам), и в стране-террористе.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей страны-агрессора Нина Останина выступила с требованием об увольнении Жанны Бадоевой с российского канала якобы из-за антивоенной позиции ведущей. Об этом сообщают росСМИ.

"Мне непонятно, каким образом на главное федеральное телевидение в качестве ведущей вернулась гражданка Украины и Италии Жанна Бадоева, выступающая против "специальной военной операции". Считаю, что таким персонам не место на ТВ и ее необходимо снять с эфира", - заявила путинская чиновница.

Таким образом Бадоева стала жертвой неправильных решений и отсутствия твердых убеждений - в Украине ее не ждут, и в РФ видеть больше не хотят.

Ранее на рашистское телевидение вернулась другая "голубка мира" и молчунья из Орла и решки - одесситка Регина Тодоренко. Ведущая будет развлекать страну-агрессора неловкими плясками.

Также свое возмущение тем, что на главном пропагандистском канале страны-террориста выходит шоу с Бадоевой, высказал рашистский пропагандист Михаил Шахназаров.

Другие новости:

война в Украине шоу-бизнес Жанна Бадоева новости шоу бизнеса
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