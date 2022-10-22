"Россия - страна-терпила": в РФ ополчились на Жанну Бадоеву

Жанна Бадоева / instagram.com/zhanna_badoeva

Россияне, которые открыто поддерживают войну в Украине и убийства мирных украинцев, сильно возмущены возвращением в эфир российского телеканала программы Жанны Бадоевой "Жизнь других".

В частности, выходу программы возмутился российский пропагандист Михаил Шахназаров. По его мнению, "кто-то устраивает настоящую диверсию и не боится последствий".

"Они будут тащить оттуда, потому что это диверсия. Вот Бадоева вновь на Первом канале. Почему? А потому что кто-то дает сигнал, мол, появилась Бадоева, потом Галкина привезем, потом Урганта — и покажем, что у нас страна-терпила, которая будет делать так, как мы захотим. Вы этого хотите? Мне кажется, времена уже точно изменились. И вы это знаете", — эмоционально заявил пропагандист Шахназаров, которого цитирует российский Стархит.

По его словам, Жанна Бадоева — "гражданка Украины, Израиля и других стран". "А теперь она снова появилась на Первом канале. Это диверсия и есть. Днем кричат, что наши ребята, бойцы утюжат позиции — а с утра пораньше Бадоева. Все окей, все возвращаются", — сказал Шахназаров, наверное имея ввиду сумасшедшие потери российской армии в жестокой войне против Украины.

Напомним, в День Независимости Украины, в прямом эфире Сніданку з 1+1 украинский режиссер Алан Бадоев презентовал официальный саундтрек и показал новый трейлер к будущей документальной ленте Довга доба. В ролике показаны эксклюзивные кадры из жизни героев фильма, которые делятся своими историями с режиссером.

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Алан Бадоев пожаловал в гости на выездную студию Сніданку з 1+1, обустроенной на станции метро Крещатик, и рассказал ведущим Егору Гордееву и Неле Шовкопляс, как продвигается работа над фильмом, и кто стал автором саундтрека масштабного проекта.

"Сейчас мы пересмотрели более 3000 историй, которые получили от украинцев. Часть из них уже отобрали и подготовили к "полотну". Берем в работу как большие истории, так и очень коротенькие, потому что иногда какое-то одно слово, сказанное героем, задает тональность для следующего героя. Этот фильм - настоящая мозаика из чувств. Мы получаем материалы даже с временно оккупированных территорий, и это очень ценные кадры. Были случаи, когда дети тайком снимали какие-то видеоролики специально для нас. Конечно мы просим людей с временно оккупированных территорий не рисковать. Но они хотят, чтобы о них и их города знали все", - говорит Алан Бадоев.

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