Для голубя мира, которого Тодоренко изображала с начала полномасштабной войны, она слишком любит деньги.
Ведущая и актриса украинского происхождения Регина Тодоренко перестала скрывать свою поддержку РФ в войне с Украиной. Если раньше она исповедовала мантру "артисты вне политики", то теперь приняла решение продать Украину и родную Одессу, в которой все еще живет ее семья и друзья.
Ранее Регина прикрывалась своей беременностью и слабым здоровьем, как щитом от публичных высказываний и демонстрации убеждений. Сейчас росСМИ сообщают, что она приняла приглашение на съемки в российском телешоу Ледниковый период.
На своей странице в Instagram Тодоренко рассказывает, как счастлива вернуться на съемочную площадку. Предложение об участии в проекте она приняла через 10 дней после вторых родов - около 3 месяцев назад.
Она сразу начала подготовку - дополнительные физические нагрузки, растяжка и пр., чтобы привести в себя в форму. Чтобы заработать как можно больше кровавых денег в стране-агрессоре.
Ранее российский музыкальный продюсер-путинист Иосиф Пригожин, который дружит с кремлевской верхушкой, взвыл от жалости, что его зять попал под "частичную мобилизацию", когда его дочь недавно родила первенца.
В то же время киевлянка-предательница Наташа Королева оправдалась за мужа-рашиста Тарзана, и объяснила, почему он, как офицер, первым не пошел на фронт.
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