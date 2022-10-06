Регина Тодоренко примет участие в российском шоу / instagram.com/reginatodorenko

Ведущая и актриса украинского происхождения Регина Тодоренко перестала скрывать свою поддержку РФ в войне с Украиной. Если раньше она исповедовала мантру "артисты вне политики", то теперь приняла решение продать Украину и родную Одессу, в которой все еще живет ее семья и друзья.

Ранее Регина прикрывалась своей беременностью и слабым здоровьем, как щитом от публичных высказываний и демонстрации убеждений. Сейчас росСМИ сообщают, что она приняла приглашение на съемки в российском телешоу Ледниковый период.

На своей странице в Instagram Тодоренко рассказывает, как счастлива вернуться на съемочную площадку. Предложение об участии в проекте она приняла через 10 дней после вторых родов - около 3 месяцев назад.

Она сразу начала подготовку - дополнительные физические нагрузки, растяжка и пр., чтобы привести в себя в форму. Чтобы заработать как можно больше кровавых денег в стране-агрессоре.

Регина Тодоренко примет участие в российском шоу / instagram.com/reginatodorenko

Ранее российский музыкальный продюсер-путинист Иосиф Пригожин, который дружит с кремлевской верхушкой, взвыл от жалости, что его зять попал под "частичную мобилизацию", когда его дочь недавно родила первенца.

В то же время киевлянка-предательница Наташа Королева оправдалась за мужа-рашиста Тарзана, и объяснила, почему он, как офицер, первым не пошел на фронт.

Другие новости: