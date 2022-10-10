Двуглавый орел и пропагандистская пешка: молчунья Жанна Бадоева объявилась на русском ТВ

Жанна Бадоева продалась главному рашистскому каналу / instagram.com/zhanna_badoeva

Режиссер и телеведущая, известная благодаря украинскому тревел-шоу Орел и Решка Жанна Бадоева, большую часть жизни прожила в Украине, однако последние годы она строила карьеру на российском телевидении.

Даже война не стала для этого препятствием. Ведущая и российские Telegram-каналы объявили о возвращении на главный пропагандистский телеканал страны-террориста ее тревел-шоу Жизнь других.

К слову, о войне за 8 месяцев Бадоева не сказала ни слова. в Начале полномасштабного вторжения РФ в Украину она сделала робкую попытку - пожаловалась, что ее близкие страдают, а ей - страшно. Но войну упорно называла загадочным "это". Затем на три месяца исчезла из соцсетей.

Очевидно, этого времени Бадоевой хватило, чтобы оправиться от страха. Да так хорошо, что она нашла в себе силы продолжить развлекать россиян, пока они уничтожают землю, которая давно успела стать ей родной.

Жанна Бадоева продалась главному рашистскому каналу / Скриншот Telegram

Ранее на рашистсткое телевидение вернулась другая "голубка мира" и молчунья из Орла и решки - одесситка Регина Тодоренко. Ведущая будет развлекать страну-агрессора неловкими плясками.

В то же время актриса-путинистка Яна Поплавская на волне практически извращенному поклонению рашизму сделала громкое заявление - она собралась на фронт, но есть один нюанс.

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