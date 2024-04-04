"Вой на болотах": любовница Путина устроила диктатору караоке прямо в резиденции

Кое-что непонятное произошло на днях в Подмосковье - российский диктатор Владимир Путин устроил себе "развлекаловку". Артиста-путиниста Шамана пригласили в резиденцию президента страны-оккупанта РФ в Подмосковье.
Как сообщает росСМИ "Кремлевская табакерка", встреча состоялась на прошлых выходных, ради этого Шаману пришлось срочно все отменять, за ним даже прислали правительственный вертолет.
Посиделки Шамана с Путиным закончился пением в караоке. Поговаривают, на эту важную встречу сперва не позвали жену артиста - пиарщицу Елену Мартынову. Однако Шаман попросил, чтобы он прилетел в резиденцию со своей супругой.
Инициатором такого ужина была вероятная любовница диктатора Екатерина Мизулина. Хотя ее самой в Ново-Огарёво не было, таким образом она сделала сюрприз президенту.
Также известно, что в караоке диктатор Путин попросил Шамана исполнить песню "Я - русский". В припеве диктатор сам подпевал артисту, едва не сорвав голос.
Кто такая Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина - глава Российской Лиги безопасного интернета, ее мать ярая путинистка, которая пропагандирует антиукраинские методички Кремля. Отец Мизулиной Михаил Мизулин - профессор-философ , один из ведущих ученых в Москве.
Мизулина всема силами старается очистить интернет-пространство от критики Путина и его диктаторских решений , а также поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину.
Вероятная любовница Путина Екатерина Мизулина - новости
Отметим, Дмитрий Медведев в пьяном состоянии выдал тайну о личной жизни диктатора Путина и намекнул, что и сам не против отношений с Екатериной Мизулиной.
А также диктатора Владимира Путина расстроило, что его вероятная любовница Екатерина Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним. Российский диктатор решил порадовать ее подарками "в знак благодарности за приятное общение, глубокие беседы и взаимопонимание".
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