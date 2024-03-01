Страсти в Кремле: Медведев хочет отбить у Путина любовницу

Медведев в пьяном состоянии выдал тайну о личной жизни диктатора Путина.

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Медведев разболтал об отношениях Путина и Мизулиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/damedvedev/, instagram.com/ekaterina_mizulina/, скриншот видео

Бывший президент террористической РФ Дмитрий Медведев в очередной раз перебрал с алкоголем и взболтнул лишнее про Мизулину.

Как известно, уже некоторое время ходят слухи, что Екатерина Мизулина является новой любовницей Путина.

Отметим, Медведев в прошлом году длительное время воздерживался от своей плохой привычки употреблять алкоголь, его окружение удивлялось, как заметно посвежел друг диктатора Путина. Но в конце января Дмитрий пошел во все тяжкие и снова начал пить.

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Источники, которые близки к бывшему президенту страны-террористу, рассказали росСМИ подробности одной из посиделок.

"Он узнал, что Начальник (Путин) сблизился с Мизулиной. И сказал, что Владимир Владимирович слишком стар и Катя могла найти себе кого-то помоложе", - рассказал собеседник.

Все, кто был на этой встрече, а их было четверо, пришли к выводу, что Медведев и сам не против завязать отношения с Мизулиной.

Заметим, до публикации этого разговора в росСМИ ни президент РФ, который развязал кровавую войну в Украине, ни Мизулина не знали о планах Медведева.

Кто такая Екатерина Мизулина Екатерина Мизулина - глава Российской Лиги безопасного интернета, ее мать ярая путинистка, которая пропагандирует антиукраинские методички Кремля. Отец Мизулиной Михаил Мизулин - профессор-философ , один из ведущих ученых в Москве.

Мизулина всема силами старается очистить интернет-пространство от критики Путина и его диктаторских решений , а также поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину.

Напомним, новая любовница Путина Екатерина Мизулина, удивила песней, которую она приурочила к празднику 23 февраля в России. Она спела песню украинской группы "Бумбокс", которую ей якобы разрешил спеть лично глава Кремля.

Добавим, диктатора Путина расстроило, что его вероятная любовница Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним, поэтому он решил засыпать ее подарками.

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