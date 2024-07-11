"Воткнул нож в ногу": появились жуткие детали второго брака путинистки Валерии

Путинист Иосиф Пригожин рассказал, что бывший муж певицы Валерии был настоящим тираном.

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Иосиф Пригожин рассказал, как когда-то страдала певица Валерия / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отметил, что второй брак его жены певицы Валерии был настоящим испытанием для нее.

В интервью для росСМИ Voice поделился, что Александр Шульгин изолировал певицу от друзей и родственников, избивал, а также однажды воткнул нож в ногу.

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"Она была в состоянии тирании, когда ее кошмарили. В результате чаша терпения переполнилась", - сказал Пригожин.

Также он поделился, что сначала путинистка Валерия списывала поведение бывшего мужа на алкоголь, а потом поняла, что он настоящий тиран.

Кто такой Иосиф Пригожин? Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".

В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.

В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

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Отметим, недавно путинист Иосиф Пригожин заявил, что гордится быть мужчиной-оленем жены Валерии. В эфире российского шоу Пригожин признался, что постоянно уговаривает жену, певицу Валерию купить себе что-нибудь. При этом одна из гостей заявила, что так ведут себя только "парни-олени".

А также певица-путинистка Валерия на всю террористическую РФ упрекнула мужа Иосифа Пригожина в недалеких умственных способностях и рассказала, как подарила ему словарь.

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