Вот это цветник: Марк Цукерберг показал всех своих женщин на одном фото

Основатель Facebook поделился своей семейной идиллией без прикрас и пафоса.

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Марк Цукерберг и Присцилла Чан показали троих дочерей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zuck

Американский медиамагнат, интернет-предприниматель и филантроп Марк Цукерберг к своим 39-ти годами успел многое. Однако, несмотря на множество открытий и успехов в различных сферах, своим главным достижением он считает свою семью.

С 2012 года Цукерберг женат на своей давней подруге Присцилле Чан. Вместе они воспитывают троих дочерей, самая младшая из которых появилась на свет в марте 2023 года.

Обновленным составом многодетная семья миллиардера уже отметила один из главных праздников в США - День независимости. 4 июля счастливый отец на своей странице в Instagram опубликовал фото вместе со всеми своими женщинами.

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Цукерберг позировал в ковбойской шляпе, раскрашенной в цвета американского флага, а Чан - с крошкой Аурелией на руках. Лица Максимы (2015 г. р.) и (Августы 2017 г. р.) родители скрыли за счастливыми эмодзи.

Семейным фото предприниматель поздравил соотечественников с 4 июля, и порассуждал о своих чувствах к Америке.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан показали троих дочерей / instagram.com/zuck

Ранее украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

Также стало известно, что во второй раз мамой стала украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) - артистка скрывала беременность, поэтому появление ребенка стало для поклонников настоящим сюрпризом.

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