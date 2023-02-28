"Восставший из мертвых шоколадный заяц": вдова Нарцисса привезет в Луганск его голограмму

Валерия, вдова чернокожего певца-путиниста Пьера Нарцисса, решилась на очень и очень безумный проект.

Пьер Нарцисс и его вдова Валерия / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Валерия, вдова российского певца-путиниста из Камеруна Пьера Нарцисса, который умер летом прошлого года, планирует выступить во временно оккупированном Луганске с его цифровой голограммой. О своей безумной идее она рассказала в комментарии русскому "5 каналу".

Валерия после смерти Нарцисса выбрала псевдоним Monisha и выпустила первый трек под названием "Криминал". Песня в чаты так и не попала, но женщина все равно пытается продолжать карьеру.

Теперь она собирается вместе с "духом" Нарцисса петь дуэтом песни для оккупантов.

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"Артистка надеется, что таким образом дух певца сможет придать силы солдатам на передовой и мотивировать их на новые свершения", – пишут русские пропагандисты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что певец Пьер Нарцисс умер 22 июня 2022 года в возрасте 45 лет.

Как говорила его бывшая супруга Виктория Калачева, умирал в муках. Причиной стали серьезные осложнения от подагры.

"Он все 10 лет жил, зная, что у него подагра. Знал, как ее купировать, какие таблетки выпить. Обычно во время подагры мочевая кислота откладывается на руках и ногах, но в его случае она оседала на внутренних органах, тем самым разрушая их. Здесь была критическая масса солей, которая разъела все органы", - заявила она.

Пьер Нарцисс — российский певец камерунского происхождения. Принимал участие в "Фабрике звезд-2", где его коронной песней стал хит "Шоколадный заяц".

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