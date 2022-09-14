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Вдова певца-путиниста Пьера Нарцисса подралась с его любовницей на вечере памяти

14 сентября 2022, 19:01

По словам очевидцев, любовница артиста Ксения Грин была пьяна и начала угрожать вдове певца - Валерии Калачевой. Позже их ссора быстро переросла в драку.

Нарцисс, жена, любовница
Пьер Нарцисс, его жена и его любовница / коллаж скриншот из видео. УНИАН

Валерия Калачева, вдова недавно умершего российского певца-африканца (и закоренелого путиниста) Пьера Нарцисса подралась с его любовницей Ксенией Грин на его мемориальном вечере. Об этом сообщает портал StarHit со ссылкой на заявление концертного директора исполнителя Сергея Дворцова.

"Под конец мероприятия, в районе 22-23 часов, заявилась Ксения Грин. Как к себе домой! Лера просто вышвырнула ее. Та ушла, начала кому-то звонить. Через 10 минут стала долбиться в заведение, где все проходило. Вышла охрана, мы и гости были в шоке", — рассказал медиаменеджер.

По словам Дворцова, любовница артиста была пьяна и начала угрожать вдове певца. Позже ссора Калачевой и Грин переросла в драку.

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"Лера стала мутузить Ксению, потому что та провоцировала! Она ее чуть не убила! Все это закончилось нарядом полиции. Валерия написала заявление, Грин тоже — обвинила Леру в нанесении побоев. Вот так прошел вечер памяти Пьера", ‒ подытожил Дворцов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что певец Пьер Нарцисс умер 22 июня 2022 года в возрасте 45 лет.

Как говорила его бывшая супруга Виктория Калачева, умирал в муках. Причиной стали серьезные осложнения от подагры.

"Он все 10 лет жил, зная, что у него подагра. Знал, как ее купировать, какие таблетки выпить. Обычно во время подагры мочевая кислота откладывается на руках и ногах, но в его случае она оседала на внутренних органах, тем самым разрушая их. Здесь была критическая масса солей, которая разъела все органы", - заявила она.

Пьер Нарцисс — российский певец камерунского происхождения. Принимал участие в "Фабрике звезд-2", где его коронной песней стал хит "Шоколадный заяц".

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