"Волшебник": накачанный мужик ублажил Волочкову прямо в зале

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова поразила поклонников новым знакомством. Скандальная знаменитость обратилась за помощью к сомнительному ценителю.

На своей страничке в Instagram балерина опубликовала видео, на котором показала, как ее ублажил "мастер".

"Это уникальная, мощная и более чем эффективная практика, но пока малоизвестная. Моих коллег на планете около 40 человек. Занимается Евгений этой темой более 20 лет, работал с разными людьми от глубоких инвалидов до мастеров спорта, в короткие сроки достигал серьезных результатов", - подписала видео Волочкова.

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Анастасия Волочкова / скриншот

Поклонники не разделили восторг балерины, отметив, что это очередной шарлатан, которого она рекламирует.

"Как же это вы так быстро почувствовали результат? Выше было сказано( а там очень много чего написано), что для этого нужны регулярные занятия", "Что только не навыдумывают ради денег", "Скоро Настя будет молодая, с мозгами и умом. Будем ждать!", - писали в комментариях под видео Волочковой.

Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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