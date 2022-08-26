"И ее споить решила": подвыпившая Волочкова показала редкое фото с мамой

Волочкова показала редкое фото с мамой / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова показала редкое фото с мамой. Знаменитость нечасто радует поклонников совместными снимками.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором они обнимаются сидя за столом.

"А я ещё вчера успела с любимой мамочкой встретиться", - подписала фото Волочкова.

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Анастасия Волочкова / скриншот

Подписчики не сильно обрадовались увидев балерину с мамой. Многие осудили внешность знаменитости.

"И маму споить решила", "Мамочка то любимая, то завистница и предатель. Наверное вообще мнение меняется от количества бокалов", "Лучше иметь сына прапорщика, чем дочь проститутку", - писали в комментариях под фото Анастасии.

Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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