"Волосы дыбом и мурашки": Тринчер показала захватывающий подарок от возлюбленного

Анна Тринчер показала подарок от Волошина / instagram.com/annatrincher_official/

Украинская блогерша, певица и актриса Анна Тринчер удивила своих фанов подарком от жениха - блогера Александра Волошина.

На День всех влюбленных, 14 февраля, парень сделал своей невесте настоящий сюрприз. Он привел Тринчер в один из киевских тату-салонов и познакомил с 14 людьми, которые набили на своем теле ее портрет. Изображение Тринчер было на разных участках тела - от рук до головы.

"Не жалею ли я, что выбрала самого лучшего и романтичного мужчину, который ради меня готов на поступки, от которых у других волосы дыбом и мурашки? - Нет. Не рано ли я определилась с тем, с кем хочу прожить всю жизнь? - Нет", - прокомментировала поступок любимого звезда.

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Анна Тричер показала подарок от Волошина / УНИАН

Напомним, ранее Тринчер показала свою новую грудь без корсета.

Также ранее украинская блогерша София Стужук показала себя в бикини и наткнулась на хейт.

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