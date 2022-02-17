"Волосы дыбом и мурашки": Тринчер показала захватывающий подарок от возлюбленного

Парень сделал шокирующий поступок по случаю Дня всех влюбленных.
Украинская блогерша, певица и актриса Анна Тринчер удивила своих фанов подарком от жениха - блогера Александра Волошина.
На День всех влюбленных, 14 февраля, парень сделал своей невесте настоящий сюрприз. Он привел Тринчер в один из киевских тату-салонов и познакомил с 14 людьми, которые набили на своем теле ее портрет. Изображение Тринчер было на разных участках тела - от рук до головы.
"Не жалею ли я, что выбрала самого лучшего и романтичного мужчину, который ради меня готов на поступки, от которых у других волосы дыбом и мурашки? - Нет. Не рано ли я определилась с тем, с кем хочу прожить всю жизнь? - Нет", - прокомментировала поступок любимого звезда.
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Напомним, ранее Тринчер показала свою новую грудь без корсета.
Также ранее украинская блогерша София Стужук показала себя в бикини и наткнулась на хейт.
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