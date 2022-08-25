Волочкова обобрала пожилых россиян, люди требуют расплаты: "взамен ноги хоть раздвиньте"

Анастасию Волочкову "заплевали" за недостойный поступок.
Российскую балерину Анастасию Волочкову резко раскритиковали за ее поведение.
На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, в подписи к которому призналась, что не заплатила деньги за цветы.
"Вот как бывает! Еду к крестнице Элизочке и ее родителям в гости. Остановилась в Глухово у выносной лавочки цветочной купить цветы Леночке и Элизе. Так с меня денег не взяли эти добрые люди Марина и Сергей!", - рассказала Волочкова.
Ее поклонники не были удивлены таким поведением балерины - они одарили любимицу порцией гневных комментариев.
"Стыдно! не дать денег людям, за их труд!","Настоящие и светлые люди" стоят у дороги в +40, чтоб на жизнь себе заработать! Но ты никогда не упустишь возможность поживиться на халяву, Волочкова.. ", "Я бы дала в два раза больше ) люди стоят целый день, работают... Даже стыдно стало", - писали разъярённые россияне.
Напомним, ранее российская балерина и певица Анастасия Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.
Также мы показывали, что Волочкова поразила поклонников исхудавшим видом. Многие связывают это со злоупотреблением алкоголя.
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