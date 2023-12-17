Вокалист Imagine Dragons расцеловал украинский флаг во время концерта

Солист американской поп-рок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс во время выступления поднял украинский флаг и поцеловал его. Кроме этого, он также кричал лозунги в поддержку Украины. Соответствующее видео обнародовал пользователь WarSvitla в Twitter.
Из ролика понятно, чтор Рейнольдс заметил девушек-поклонниц, стоявших у сцены с украинским флагом. Певец попросил у них флаг, поцеловал его, поднял и воскликнул слова на поддержку, среди которых можно различить "Свобода" и "Остаемся с Украиной".
Затем Рейнольдс подписал флаг и вернул его фанатке.
Напомним, российский юморист Максим Галкин (который ныне пребывает в изгнании в Израиле вместе с супругой, легендарной певицей Аллой Пугачевой и детьми), призвал помочь беженцам из Украины по всему миру. Артист записал видеообращение в Instagram.
В ролике Галкин назвал поддержку пострадавших украинцев персональной ответственностью. Он подтвердил, что часть средств со своих концертов перечисляет в благотворительные фонды, которые помогают беженцам из Украины.
Легендарная голливудская актриса Шерон Стоун (которая прославилась главной ролью в эротическом триллере Пола Верховена "Основный инстинкт") решила продемонстрировать гостям Каннского фестифаля свою поддержку Украине в войне против России.
Стоун надела синие брюки, блузку, жакет, а также обула туфли в цвет всего образа. Оказавшись перед объективами фотографов, Стоун расстегнула жакет и показала желтую подкладку.
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