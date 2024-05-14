Внук Аллы Пугачевой "добил" россиян поступком и показал свою позицию

Россияне набросились на Никиту Преснякова из-за его тура по США.

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Никита Пресняков рассказал, какие песни исполнит на новом концерте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/

Внук легендарной российской певицы Аллы Пугачевой, которая публично осудила полномасштабное вторжение РФ в Украину, певец Никита Пресняков уехал из страны-оккупанта и сейчас живет в США, где строит музыкальную карьеру.

Недавно Пресняков обьявил в своих соцсетях о продолжении тура по США с песнями Валерия Меладзе, группы "Би-2", а также Земфиры, которая признана иноагентом в России. Программа концертов не на шутку разозлила пропагандистские росСМИ и россиян.

Кстати, молодого артиста поддержала и его мать Кристина Орбакайте, которая поделилась анонсом концерта сына в Сан-Франциско в своих соцсетях, а также сообщила, что только три дня действует скидка на билеты.

К критике Никиты присоединился путинист Сергей Соседов, который решил, что билеты на концерт Преснякова слишком дорогие, а зал слишком большой.

"Это называется неправильный менеджмент. Надо более серьезно относиться к организации своих концертов — правильно выбирать площадку, аудиторию, правильно организовывать рекламу… Он же не возомнил себя Полом Маккартни?", — высказался Соседов росСМИ "Ридус".

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков - последние новости

Добавим, внук известной певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который уехал из России в Америку задумался о том, чтобы вернуться в страну-агрессора. Об этом лично рассказал внук Примадонны.

А также Никита Пресняков максимально быстро уехал в Литву, поскольку опасался, что его призовут в рамках мобилизации в путинскую армию.

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