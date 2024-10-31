Внучка Боярского устроила бесстыжие танцы и чуть все не выронила

Она показала танец в брюках-карго и латексном жакете с глубоким вырезом.

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Екатерина Боярская - внучка боярского от старшего сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/boyarskaya.katerina

Вы узнаете:

За что хейтят внучку Боярского

Как на видео выглядит Катерина Боярская

Как была она была одета

Старшая внучка путиниста, российского актера и певца Михаила Боярского, который в восторге от кровавого вторжения России в Украину, устроила жаркие танцы, облачившись в латекс.

Пышногрудая молодая женщина Екатерина проанонсировала новый сингл Drama. Как пишет пропагандистский ресурс Стархит, девушка исполнила песню в стиле Бритни Спирс и выбрала образ. Она показала танец в брюках-карго и латексном жакете с глубоким вырезом.

видео дня

Как известно, у Боярской - четвертый размер груди. Но ее роскошные формы не раз становились предметом хейта и сильно раздражают россиян. Девушку обвиняли в злоупотреблении пластикой или, напротив, советовали обратиться к хирургам за уменьшением бюста.

Екатерина — старшая дочь Сергея Боярского, сына путиниста и Ларисы Луппиан.

Кто такой Михаил Боярский? Михаил Боярский — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).

В августе 2015 года СБУ внесла Боярского в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. 19 октября 2022 года внесён в санкционные списки Украины против лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, оккупацию территории Украины".

3 февраля 2023 года внесён в санкционный список Канады как "причастный к распространению российской дезинформации и пропаганды".

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Напомним, ранее Михаил Боярский решил прокомментировать массовое бегство российских артистов со страны-террориста России. Боярский признался, что сам бы не уехал из страны, поэтому на эмиграцию коллег он старается не обращать внимания.

А также Михаил Боярский, который недавно решил завершить карьеру, может страдать от серьезного заболевания. Врач Юрий Серебрянский заявил, что 73-летний артист в молодости не был сторонником здорового образа жизни. Это и стало причиной его плохо самочувствия.

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