"Все, что угодно может быть": Боярский получил плачевный прогноз врача

73-летний Михаил Боярский недавно объявил о завершении карьеры.

Боярский получил плачевный прогноз / скриншот YouTube

Российский актер Михаил Боярский, который недавно решил завершить карьеру, может страдать от серьезного заболевания.

Врач Юрий Серебрянский заявил, что 73-летний артист в молодости не был сторонником здорового образа жизни. Это и стало причиной его плохо самочувствия.

"Он в свое время употреблял алкоголь в большом количестве. Когда-то был красивый мужик, шикарный артист, а курит до невозможности", - заявил медик.

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По его словам, Боярскому следует пройти тщательное обследование. Симптомы, о которых говорит артист, могут говорить о наличии серьезных недугов.

"Все, что угодно может быть, вплоть до онкологии. Может быть и нарушение ритма, и проблемы с мозгом. Сейчас ему, конечно, надо лечиться, просто так он не справится", - уверен Серебрянский.

Напомним, ранее российский актер Михаил Боярский решил прокомментировать массовое бегство своих коллег со страны-агрессора.

Алла Пугачева, Семен Слепаков, Рената Литвинова, Земфира и другие известные персоны прямо или косвенно осудили войну в украине, а в России их уже окрестили предателями.

Боярский признался, что сам бы не уехал из страны, поэтому на эмиграцию коллег он старается не обращать внимания.

Напомним, ранее российскому фигуристу, который поддержал военное вторжение России в Украину Роману Костомарову, стало хуже. У фигуриста Костомарова поражена четверть головного мозга: кровоизлияние и гематома в лобной доле, — состояние фигуриста критическое.

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