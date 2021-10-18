Дмитрий Гордон в пижамных штанах исполнил хит Боярского: "Скоро дуэт с Моргенштерном"

Вокальные способности журналиста вызвали жаркие споры в Сети.
Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон продемонстрировал свои вокальные способности в караоке. Видеоисполнение популярной песни Боярского он выложил в своем Instagram-аккаунте.
Ролик собрал почти 150 тысяч просмотров менее чем за сутки - голос восходящей звезды заинтриговал многих поклонников.
Дмитрий Гордон в окружении семьи и друзей решил спеть в караоке. Для исполнения журналист выбрал хит Михаила Боярского Листья жгут.
Исполнял шлягер Гордон очень по-домашнему - в темной футболке и темных пижамных штанах с белым рисунком. На подтанцовке у Гордона была его жена Алеся Бацман.
В игре Гордон набрал 100 баллов за исполнение. Супруга подколола журналиста, что он коррумпировал караоке, чтобы получить такую высокую оценку.
Мнения о вокальных способностях Гордона разделились: кто-то считает, что журналисту пора на Евровидение, а кто-то шутит, что у Боярского упадет шляпа от этого видео:
"Мне очень понравилось видео, люди сами создают уют и весёлую атмосферу в своём доме так и должно быть".
"Чуть не в тон, но главное старание".
"Дмитрий, скоро дует с Моргенштерном?"
"На Евровидение!!!"
"Крутая подтанцовка!"
"У Боярского шляпа упала после этого видео :D"
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