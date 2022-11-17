Боярский впервые высказался об осудивших войну в Украине артистах

72-летний Михаил Боярский не сильно удивил заявлением о коллегах.
Российский актер Михаил Боярский решил прокомментировать массовое бегство российских артистов со страны.
Алла Пугачева, Семен Слепаков, Рената Литвинова, Земфира и другие известные персоны прямо или косвенно осудили войну в украине, а в России их уже окрестили предателями.
Боярский признался, что сам бы не уехал из страны, поэтому на эмиграцию коллег он старается не обращать внимания.
"Это не моя ипостась, я не обращаю на это никакого внимания. Для меня самое главное — быть нужным… Оставаться здесь, с друзьями, и успевать делать свою работу качественно… Для меня город, страна — это самое дорогое, что есть. И я хочу быть ей полезным", - заявил актер.
Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.
"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.
Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.
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