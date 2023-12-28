В Питере снова госпитализировали Боярского

В прошлый раз Боярскому диагностировали инфаркт.

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Михаил Боярский снова оказался на больничной койке/ коллаж: Главред, фото: imdb.com

Российского актера Михаила Боярского снова госпитализировали в больницу террористической России.

По информации телеграмм-канала "Звездная пыль", актеру стало плохо с сердцем 112. К слову, менее месяца назад Боярский уже попадал в больницу из-за проблем с сердцем.

Жена артиста Лариса Луппиан заявила, что привезла мужа на обследование.

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В посте - информация о здоровье Боярского:

Напомним, вечером 27 ноября артист пожаловался на плохое самочувствие, и его доставили в Мариинскую больницу в шоковое отделение. Артисту в срочном порядке сделали КТ, после чего доставили в реанимацию.

Ранее сообщалось, что Игоря Николаева до инфаркта довела жена Юлия Проскурякова. Она часто ругалась матом и кричала, говорилось даже о том, что дело дошло до развода, но официально пара об этом не заявляла.

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