В Питере снова госпитализировали Боярского

Российского актера Михаила Боярского снова госпитализировали в больницу террористической России.
По информации телеграмм-канала "Звездная пыль", актеру стало плохо с сердцем 112. К слову, менее месяца назад Боярский уже попадал в больницу из-за проблем с сердцем.
Жена артиста Лариса Луппиан заявила, что привезла мужа на обследование.
В посте - информация о здоровье Боярского:
Напомним, вечером 27 ноября артист пожаловался на плохое самочувствие, и его доставили в Мариинскую больницу в шоковое отделение. Артисту в срочном порядке сделали КТ, после чего доставили в реанимацию.
Ранее сообщалось, что Игоря Николаева до инфаркта довела жена Юлия Проскурякова. Она часто ругалась матом и кричала, говорилось даже о том, что дело дошло до развода, но официально пара об этом не заявляла.
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