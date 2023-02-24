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"Влажная" мечта Путина: экстрасенс Каин спрогнозировал, будет ли новая мировая война

24 февраля 2023, 11:53
Экстрасенс Каин Крамер оценил вероятность начала Третьей мировой войны - из-за полномасштабной военной агрессии России против Украины.
Крамер, таро
Крамер, таро / коллаж фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Вероятность возникновения Третьей мировой войны из-за полномасштабной военной агрессии РФ против Украины в достаточной степени мала. Такой прогноз сделал в интервью YouTube-каналу PeopleLife известный украинский экстрасенс Каин Крамер.

По его мнению, крайне маловероятно, чтобы ведущие мировые державы, Китай и США, решились развязать Третью мировую.

"Атмосфера, может, и будет дальше накаляться, но в один прекрасный момент все обо всем договорятся, потому что дальше все будет невозможно", — говорит Крамер.

видео дня

Крамер, по своему обыкновению сделал расклад по картам Таро – чтобы выяснить, насколько вероятна Третья мировая война. И выпали карты: "любовь" – что означает тягу заключать договоры и вообще стремление понять собеседника, а также "кубок" – стремление к миру и праздникам.

Кто такой Каин Крамер

Каин Крамер, победитель "Битвы экстрасенсов-18" телеканала СТБ. Жрец графической магии из Славутича.

Сам же вариант возникновения Третьей мировой Крамер прямо назвал "влажной мечтой" русского диктатора Путина – как способ сохранить остатки своего авторитета, который заметно пошатнулся после регулярных поражений русской армии в Украине.

"Проиграть в Третьей мировой на столь зазорно, как проиграть в войне стране, которая в десятки раз меньше РФ", —подытожил экстрасенс.

Астрологические прогнозы о войне

Ранее сообщалось о том, что астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине и как будут развиваться события в ближайшее время.

До того известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Ранее таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская говорила, что российский диктатор Владимир Путин, который развязал войну против Украины, хочет победы и будет искать пути, чтобы сесть за стол переговоров. Согласно прогнозу, переговоры между Украиной и РФ состоятся, но это будет позже. Переговоры начнутся лишь после того, как российские оккупанты начнут отступать.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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