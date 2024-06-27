Владимир Остапчук отреагировал на упреки про свою отсрочку "по блату"

Шоумен рассказал свою версию событий в одном из столичных ТЦК.

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Владимир Остапчук отсрочка - Остапчук рассказал, как становился на учет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский певец и фронтмен группы Our Atlantic Виктор Байда сообщил, что проходил ВВК вместе с украинским шоуменом Владимиром Остапчуком. По его словам ведущий, после звонка другу в Верховной Раде, получил отсрочку.

Использование Владимиром полезных связях в вопросах мобилизации возмутило общественность. Шоумен не стал молчать, и изложил свою версию событий, пересказанных лидером Our Atlantic.

Так, в своем блоге в Instagram он подтвердил, что действительно встречал музыканта. Однако на этом совпадения в их историях заканчиваются.

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"Чем мы отличаемся? Только тем, что я не обновлял данные, а становился на учет. Из-за того, что я когда-то выезжал в Канаду, я был снят с учета. Так вот: 18 мая мне дали повестку на обновление данных представители Шевченковского ТЦК. Через несколько дней я пришел туда, но мне сказали, что надо идти по месту прописки - в Подольское. Я ходил туда месяц, но из-за очередей никак не мог попасть. Поэтому впоследствии позвонил в полицию чтобы спросить, что делать, потому что срок, за который я должен был стать на учет, истекает. А они сказали, что надо пойти и пройти в Шевченковском, чтобы зафиксировать, что я выполнил все, а потом будет время перепройти в Подольском. Поэтому 19 июня я пошел в Шевченковское ТЦК чтобы стать на учет. Но! Прописан я в Подольском районе, поэтому сейчас меня перенаправили в Подольское ТЦК, и всю эту процедуру я прохожу заново. А это занимает время", - рассказал Владимир Остапчук.

В качестве доказательств ведущий привел скриншоты документов и заявок в приложении "Резерв+".

Владимир Остапчук отсрочка - Остапчук рассказал, как становился на учет / instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук отсрочка - Остапчук рассказал, как становился на учет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук отсрочка - Остапчук рассказал, как становился на учет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

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