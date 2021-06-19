Владимир Дантес пообещал "переворот" в Instagram при одном условии

Владимир Дантес пообещал, что на его странице в соцсети при одном условии будет "переворот" / Скриншот с instagram.com/vladimirdantes

В соцсети Instagram пользователям не очень нравятся профессиональные фотографии, на которых запечатлен украинский певец, муж исполнительницы Нади Дорофеевой и судья юмористического шоу Ліга сміху на телеканале 1+1 – Владимир Дантес (настоящее имя Владимир Гудков). Также юзерам не по душе снимки, на которых он пытается позировать или быть красивым.

Артист утверждает на своей странице в Instagram, что пришел к такому выводу в результате "расследования" и пообещал "переворот" в соцсети при одном условии.

Певец отметил, что именно после "расследования" решил опубликовать "вот это" – снимок, на котором он запечатлен сидящим на камне с немного вытянутым наружу языком.

"…Вот и проверим, если она (фотография – Ред.) нормально соберет, мой Instagram превратится в такоооое…", – назвал Владимир Дантес условие "переворота" в соцсети.

Певец "окрестил" свою инициативу игрой и отметил, что она началась.

Фото Владимира Дантеса опубликовано в субботу днем, 19 июня. За час снимок набрал более 13 тысяч лайков.

/ Скриншот

Справка. Владимир Гудков родился 28 июня 1988 года в Харькове, был участником группы ДиО.фильмы. Гудков женился на Наде Дорофеевой 8 июля 2015 года.

В 2020 году он стал судьей Ліги сміху.

Шоу Ліга сміху можно посмотреть на сайте 1+1 video.