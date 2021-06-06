Влад Дарвин стал отцом и назвал имя и пол своего ребенка

Влад Дарвин / instagram.com/darwinvlad

Украинский певец Влад Дарвин женат на армянской джазовой исполнительнице Кристине Марти. Оказывается, они в течении 9 месяцев успешно скрывали беременность, и недавно у пары родился сын.

Это их первый ребенок, и артист с женой с удовольствием поделился подробностями такого масштабного дела с Катей Осадчей для шоу Світське життя.

"Беременную жену почти никто из моих друзей не видел. Мы ждали, мы изучали, как ухаживать за ребенком, мы готовились и для нас каждый день был особенный", — поделился артист, и добавил, что они очень рады, что не сказали никому.

Сына звездные супруги решили назвать Рональдом, девушка выбирала его из целых 25-ти вариантов, но ни одно не смогла выбрать. В итоге, окончательное решение принимал Влад.Читайте такжеАнатолий Анатолич рассекретил, какими будут третьи роды его жены

Артист прошел через совместные роды, как это последнее время все популярней и популярней во всех странах мира. Он признался, что имя подобрал после рождения малыша, когда он его первый раз увидел.

"Я впервые увидел ребенка и сразу мне выплыла буква "р". Я так почувствовал. Ночь не спал, искал все имена на эту букву и мне показалось, что Рональд — самое интересное, свежее и сильное энергетическое имя. Он сможет приехать в любую страну мира и его будут называть Ронни", - считает молодой отец.

С сыном, которому нет еще и месяца, родители общаются на трех языках: армянском, украинском и английском, чтобы ребенок был многоязычным. Но это не предел - по их мнению владение пятью языками будет просто в точку.

Напомним, что Влад и Кристина в браке с 2019 года. В отличии от мужа, артистка не особо много публикует в соцсетях, предпочитая оставлять жизнь личной.

Полный выпуск шоу Світське життя с Владом Дарвином и его женой можно посмотреть онлайн на сайте 1plus1 video.