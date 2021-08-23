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Виктория Бекхэм восхитила фото своей 10-летней дочери

23 августа 2021, 23:55
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Харпер Севен позирует на фоне океана в полный рост, одетая в светло-зеленые шорты с бахромой и футболку с размытым принтом.

Модельер показала фото своей дочери

Известная модельер Виктория Бэкхем показала новое фото 10-летней дочери Харпер Севен. Малышка просто покорила фанатов.

Новый снимок жена Дэвида Бекхэма опубликовала в своем личном Instagram.

Харпер Севен позирует на фоне океана в полный рост, одетая в светло-зеленые шорты с бахромой и футболку с размытым принтом. Дополняют образ юной наследницы иконы стиля золотой браслет-цепочка.

Девочка, судя по всему, уже активно ищет свой стиль, потому что волосы она покрасила, сделав модные светлые пряди у лица. Внешне Харпер Севен похожа на отца, что неоднократно отмечали пользователи сети. Но черты мамы в очаровательной малышке также явно проступают.

Ранее Главред писал о том, что бизнес британского модного дизайнера и супруги Дэвида Бекхэма Виктории Бекхэм несет серьезные финансовые потери, пишет The Sun.

Компания Victoria Beckham Ltd, которая занимается fashion-брендом бывшей участницы группы Spice Girls сообщила о годовых потерях в размере 16 миллионов долларов.

viber
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