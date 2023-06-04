Виктория Бекхэм помирилась с невесткой и вывезла семью на барбекю

Семья Бэкхемов весело провела время за городом на барбекю. Фото с отдыха матриарх семьи Виктория поделилась в Instagram.

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Семья Бэкхемов выбралась на барбекю / instagram.com/victoriabeckham

Легендарная бывшая солистка поп-группы Space Girls Виктория Бекхэм показала фанатам, как она с мужем, легендарным футболистом Дэвидом Бэкхемом и многочисленными детьми провела уикенд. Фото она выложила на свою страницу в Instagram.

Семья не часто имеет возможность собраться вместе, ведь средние сыновья пары учатся, а старший – Бруклин Бекхэм – живет с женой Николой Пельтц в США. Поэтому при первой возможности семья отправилась на отдых.

Семейные выходные Бекхэмы решили провести по городу и летней теплой погоде на природе с барбекю и коктейлями.

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Позировала Бекхэм и с невесткой Николой Пельтц, с которой еще недавно, по слухам, у них были очень напряженные отношения. Однако, похоже, о прошлых обидах, они на время забыли.

Виктория Бэкхем, видимо, помирилась с невесткой Николой Пельтц / instagram.com/victoriabeckham

Напомним, прямо на свадьбе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц, состоявшейся в семейном поместье Николы, стоимость которого, как сообщается, составляет 103 миллиона долларов, договорилась об оказании помощи Украине в сотрудничестве со специальным гуманитарным агентством Care.

Гости на свадьбе, в том числе такие звезды как Ева Лонгория, Серена Уильямс и Гордон Рамзи, были также вдохновились молодоженами и решили сделать пожертвования, чтобы помочь женщинам и девочкам, семьям и пожилым людям в Украине

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