Виктория Бэкхем не может ужиться со своей невесткой

Виктория Бекхэм никак не подружится со своей невесткой/ Instagram

Между Викторией Бекхэм и ее новой невесткой Николой Пельтц идет настоящая холодная война.

Как стало известно Page Six, 27-летняя Пельтц только недавно вышла замуж за 23-летнего Бруклина Бекхэма — старшего сына Виктории и суперзвезды футбола Дэвида Бекхэма — еще в апреле. Но неприятности назревали еще до свадьбы.

"Они терпеть не могут друг друга и не разговаривают", — сказал нам источник, близкий к семье. "Подготовка к свадьбе была ужасной".

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Источник сообщает, что Пельц — дочь актрисы нью-йоркского миллиардера Нельсона Пельца, неисполнительного председателя Мэдисон-Сквер-Гарден, среди прочего, — не хотела, чтобы ее будущая свекровь "участвовала в планировании, и она ни о чем не расскажет Виктории. Общение было минимальным".

Они добавили, что это стало "непрекращающейся мелкой драмой", и это происходит между Бекхэмами, которые сейчас живут в Майами.

Источники подозревают, что Пельц может страдать от небольшой ревности к всемирно известной маме своего мужчины и не в восторге от внимания, которое она уделяет ей.

Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм 23 года в браке, вместе воспитывают четверых детей и кажутся просто идеальной парой. Крепости их отношений завидуют, на них равняются.

Однако, несмотря на суперзвездный статус, Бэкхемы остаются обычной семьей со своими проблема и разногласиями. Более того, идеальная Виктория, эталон стиля и элегантности, имеет скверную привычку, которая доводит английского футболиста до зубовного скрежета.