Виктория Бэкхем не может ужиться со своей невесткой

Звездная свекровь пытается вмешиваться в жизнь молодоженов.
Между Викторией Бекхэм и ее новой невесткой Николой Пельтц идет настоящая холодная война.
Как стало известно Page Six, 27-летняя Пельтц только недавно вышла замуж за 23-летнего Бруклина Бекхэма — старшего сына Виктории и суперзвезды футбола Дэвида Бекхэма — еще в апреле. Но неприятности назревали еще до свадьбы.
"Они терпеть не могут друг друга и не разговаривают", — сказал нам источник, близкий к семье. "Подготовка к свадьбе была ужасной".
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Источник сообщает, что Пельц — дочь актрисы нью-йоркского миллиардера Нельсона Пельца, неисполнительного председателя Мэдисон-Сквер-Гарден, среди прочего, — не хотела, чтобы ее будущая свекровь "участвовала в планировании, и она ни о чем не расскажет Виктории. Общение было минимальным".
Они добавили, что это стало "непрекращающейся мелкой драмой", и это происходит между Бекхэмами, которые сейчас живут в Майами.
Источники подозревают, что Пельц может страдать от небольшой ревности к всемирно известной маме своего мужчины и не в восторге от внимания, которое она уделяет ей.
Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм 23 года в браке, вместе воспитывают четверых детей и кажутся просто идеальной парой. Крепости их отношений завидуют, на них равняются.
Однако, несмотря на суперзвездный статус, Бэкхемы остаются обычной семьей со своими проблема и разногласиями. Более того, идеальная Виктория, эталон стиля и элегантности, имеет скверную привычку, которая доводит английского футболиста до зубовного скрежета.