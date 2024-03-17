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Известный украинский актер дома учится управлять дроном: собирается в ВСУ

Юлия Закрепа
17 марта 2024, 15:58
Актер поделился, что активно помогает нашим защитникам и сейчас занимается конкретными запросами от военных.
Известный украинский актер дома учится управлять дроном: собирается в ВСУ
Актер "Я, "Победа" и Берлин" учится управлять дроном / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Украинский актер, звезда фильма "Я, "Побєда" і Берлін" Иван Блиндар рассказал, готов ли он идти защищать Украину на передовой.

"Сейчас такие времена, что надо или ты в ВСУ, или для ВСУ. И третьего сейчас не дано. Ну и надо жить максимально в этих паузах, пока ты донатишь, работаешь на донаты. Или учишься воевать, или воюешь. Не забывать о жизни", - отметил Блиндар, который играл роль Кузьмы Скрябина, в интервью РБК-Украина.

Актер поделился, что активно помогает нашим защитникам и сейчас занимается конкретными запросами от военных. Кроме того Блиндар недавно побывал в Краматорске, Константиновке, где пообщался с военными. Также артист имеет в планах показать им фильм "Я", "Победа" и Берлин". Впрочем, где именно это произойдет, не рассекречивает в целях безопасности.

видео дня

Вместе с тем Иван Блиндар поделился, что готов идти воевать. Он поделился, что прошел курс по тактической медицине, а также сейчас осваивает курс по управлению дроном.

"Я договорился с ребятами, сбросили учебный курс на дрон, на мавик и пульт мне передал мой одноклассник. Я уже буду себе понемногу учиться. Как говорится, лучше знать и использовать, чем не знать и обос**ться. Плюс FPV еще хочу освоить. Но в будущем я бы хотел научиться большие крылья освоить... "Аистом"... В случае чего, надо быть всем готовыми", - прокомментировал Блиндар.

Напомним, что популярный украинский актер впервые признался, что уже 2 года служит в ВСУ. Алексей Тритенко сообщил всем недоброжелателям, что заслужил носить форму украинской армии. Начал служить с началом полномасштабного вторжения.

Украинский актер рассказал, как в России обманывали актеров из Украины. По словам режиссера и актера Виктора Андриенко, его приглашали в Москву и озвучивали определенный бюджет, который в разы меньше выделенных средств.

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