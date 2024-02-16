Российского актера заподозрили в поддержке Украины

Российскую прокуратуру и следственный комитет просят отменить концерт российского актера и юмориста Геннадия Хазанова в Москве.
По информации российского пропагандистского телеграмм-канала Mash, такие меры были приняты из-за того, что артист якобы произнёс "оскорбляющую речь о патриотизме и за дискредитацию оккупационных ВС РФ".
Как пишут пропагндисты, обращение на актёра театра и кино написали общественники из движения "Ветераны России". Они заявили, что артист покинул страну после начала военного нападения России на Украину, а потом записал ролик, где назвал любовь к родине чувством, присущим рабам. "Значит: скрытно поддерживает вооружённые силы Украины", - пишет канал.
Поэтому активисты потребовали не пускать в террористическую Россию Хазанова и в срочном порядке проверить его слова на "дискредитацию российской армии".
К слову, сегодня у Хазанова должно состояться выступление в театре, однако если правоохранители найдут нарушения, то мероприятие может сорваться.
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