О смерти артиста стало известно уже после того, как его похоронили.

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Актер умер от продолжительной болезни / Коллаж Главред, фото Стархит

В террористической России скончался очередной актер в достаточно молодом возрасте.

По информации пропагандистских СМИ, российский комик, киноактер, режиссер и ведущий Константин Капитан ушел из жизни в возрасте 56 лет.

Медиа также сообщают, что о смерти артиста стало известно уже после того, как его похоронили. Оказывается, артист умер еще в середине февраля, но о его смерти стало известно только сейчас. На его странице в соцсети появилось сообщение, в котором сказано, что Константин Капитан скончался в результате длительной болезни.

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Дебют актера в большом кино состоялся в начале 90-х состоялся. Он снимался в таких многосерийных картинах, как "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Литейный", "Дорожный патруль", "Такая работа". Зачастую появлялся в небольших, но характерных ролях.

Напомним, ранее стало известно о смерти популярного британского актера и комика Юэна Макинтоша, которого известный по роли Кита Бишопа в ситкоме "Офис" (британская версия).

Напомним, ранее умер актер и сатирик из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит. Смерть талантливого артиста стала шоком для его близких, которые и не подозревали о его проблемах со здоровьем.

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