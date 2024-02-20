Умер популярный украинский актер Виктор Раду

Артист трагически закончил свой сценический путь длинною почти в 40 лет.

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Умер Виктор Раду / коллаж: Главред, фото: pexels.com, kino-teatr.ru

Украинский актер театра и кино Виктор Раду скончался в возрасте 67 лет. Об это сообщила пресс-служба Одесского театра юного зрителя им. Юрия Олеши на своей официальной странице в Facebook. Артист служил там с 1987 года.

"Он всегда был идеальным партнером на сцене, надежным рабочим, настоящим мужчиной и очень светлым человеком. Виктор Андреевич помогал многим молодым актерам, передавал им секреты актерского мастерства, не отказывался от новых ролей, из каждой роли Виктор Андреевич делал актерский шедевр", - пишут в некрологе Виктора Андреевича.

Известный актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем. Официальная причина - остановка сердца.

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В Одесском театре юного зрителя Раду запомнят благодаря ролям в таких спектаклях, как "Ромео и Джульетта", "Лісова пісня", "Кайдашева сім'я", "Вкус солнца" и пр.

Также Виктор Андреевич построил весьма успешную кинокарьеру. За свою жизнь он успел сняться в более чем 30 различных фильмах и сериалах: "Ликвидация", "Прозрение", "Увидеть океан", "Женская логика" и др.

Ранее умер актер и сатирик из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит. Смерть талантливого артиста стала шоком для его близких, которые и не подозревали о его проблемах со здоровьем.

Также в США совершил самоубийство звезда сериалов, американский актер Алек Массер. Бездыханное тело артиста обнаружила в их доме в Дель-Маре, Калифорния, его невеста Пейдж Пресс.

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